Звезда поделилась романтическими кадрами с избранником, на которых продемонстрировала роскошное кольцо.

Знаменитая американская певица и актриса Селена Гомес, известная песнями "Love You Like a Love Song", "Good for You", "Lose You To Love Me", сообщила радостную новость в сети. Исполнительница объявила, что она выходит замуж.

Важным известием 32-летняя артистка поделилась на своей странице в Instagram. Гомес опубликовала серию романтических кадров с важного дня и показала, как избранник - 36-летний продюсер Бенни Бланко - сделал предложение любимой. Никаких подробностей Селена раскрывать не стала, однако она радостно похвасталась перед подписчиками ценным кольцом с крупным бриллиантом, которое получила от бойфренда.

На снимках заметно, что певица была очень счастлива и не сдерживала своих эмоций. Судя по фото, предложение состоялось в парке. Парочка отправилась на пикник и во время посиделок Бенни решил сделать предложение руки и сердца избраннице.

Видео дня

"Forever begins now...(Навсегда начинается сейчас - УНИАН)", - лаконично объявила о помолвке Селена в подписи к фото.

В комментариях новоиспеченных молодоженов уже поздравили их звездные друзья. В частности, Дженнифер Энистон, Карди Би, Сьюки Уотерхаус и другие. А сам продюсер в комментариях под постом любимой написал: "Эй, подождите. Это моя жена".

Отметим, что Бланко и Гомес познакомились еще более пяти лет назад. Это произошло во время создания композиции артистки "I Can't Get Enough". Кстати, он также помогал создавать песни и бывшему Селены - певцу Джастину Биберу. Романтические отношения между исполнительницей и продюсером завязались в июне прошлого года. Долгое время они встречались тайно. Звезда подтвердила роман только в декабре. Бланко признавался, что именно избранница сделала первый шаг для построения их отношений.

Напомним, ранее Селена Гомес впервые назвала свой диагноз, из-за которого не может похудеть. Оказалось, что у знаменитости есть проблемы с пищеварением и вызывает вздутие живота.

Вас также могут заинтересовать новости: