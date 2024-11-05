Девушка написала об этом в ответ на хейтерские комментарии.

Известная американская певица и актриса Селена Гомес, которую часто хейтят за вес, рассказала, что на самом деле мешает ей похудеть.

Недавно она посетила вечеринку, на которую надела черное облегающее платье. Некоторым подписчикам не понравился ее образ и они решили снова упрекнуть звезду в лишнем весе в комментариях.

Однако она не стала молчать. Артистка резко ответила всем недоброжелателям. Более того, она назвала причину, по которой не может похудеть. Оказалось, что у нее синдром чрезмерного бактериального роста, который провоцирует боль в желудке, проблемы с пищеварением и вызывает вздутие живота.

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"У меня синдром чрезмерного бактериального роста в тонком кишечнике. И он воспаляется. Мне безразлично, что я не худощавая. Мое тело не такого типажа. Конец истории. И я не жертва, а просто человек", - написала певица в комментариях.

Что известно о Селене Гомес

Селена Гомес много лет подряд была кумиром молодежи. Она обладательница престижных наград, в частности, победила в номинации "Женщина года" в Billboard Women in Music, получила "Грэмми" за свой испаноязычный альбом и многие другие премії. Кстати, 32-летняя звезда за свою певческую карьеру продала более 7 миллионов копий альбомов в мире.

Напомним, недавно певица Селена Гомез сообщила о своем бесплодии.

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