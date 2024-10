Ее не стало на 91-м году жизни.

Умерла известная американская певица, обладательница нескольких премий "Грэмми" Сиси Хьюстон, которая была мамой покойной знаменитости Уитни Хьюстон, о которой ранее сняли фильм.

Как сообщает издание Associated Press, об уходе в мир иной исполнительницы объявила ее невестка Пэт Хьюстон. Сиси ушла из жизни в понедельник, 7 октября. На момент смерти ей был 91 год.

По словам Пэт, артистка много лет страдала болезнью Альцгеймера. Свои последние дни она провела рядом с родными в хосписе, где лечилась от заболевания.

"Мать Сиси была сильной и выдающейся фигурой в нашей жизни. Женщина глубокой веры и убеждений, которая очень заботилась о семье, служении и общине. Ее более чем семидесятилетняя карьера в музыке и развлечениях останется в авангарде наших сердец", - высказалась о звезде Пэт.

Что известно о Сиси Хьюстон

Сиси Хьюстон, настоящее имя которой Эмили Дринкард, исполняла композиции в жанре госпел, соул и ритм-н-блюз. Она начала свою карьеру в 1950-х годах как бэк-вокалистка и основала собственную госпел-группу под названием The Drinkard Singers. Она также пела в популярной группе Sweet Inspirations, сопровождавшей таких артистов, как Элвис Пресли и Арета Франклин.

В 1970-х годах певица начала сольную карьеру. Она получила две премии "Грэмми" за лучшее госпел-исполнение. Первую сольную пластинку "This Is My Vow" Хьюстон представила в 1963 году. Дебютный альбом LP Presenting Cissy Houston вышел в 1970 году. В него вошли хиты "Be My Baby" и "I'll Be Ther".

Сиси сыграла большую роль в музыкальном развитии своей дочери Уитни. Она тренировала ее вокал и помогала в развитии ее карьеры. После ее смерти в 2012 году женщина выпустила мемуары "Вспоминая Уитни".

