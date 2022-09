Премьера ленты в Украине состоится 22 декабря 2022 года.

Вышел официальный трейлер фильма "Уитни. Я хочу танцевать с кем-то" (I Wanna Dance with Somebody) о легендарной певице Уитни Хьюстон.

Как сообщает B&H film distribution, премьера ленты в Украине состоится 22 декабря 2022 года.

Главную роль в фильме исполнила Наоми Акки ("Леди Макбет", "Звездные войны: Скайуокер.Восхождение", "Конец е***ого мира"). Также в фильме снимались Стэнли Туччи ("Милые кости", "Голодные игры", "Первый мститель"), Эштон Сандерс ("Лунный свет", "Иуда и черный мессия"), Нафесса Уильямс ("Черная молния", "Черное и синее") и другие.

Режиссером фильма выступила Кейси Леммонс, которая до этого сняла исторический фильм "Гарриет". Сценарий к фильму создал Энтони МакКартен, который также написал биографические фильмы "Теория всего" о Стивене Хокинге, "Темные времена" о Уинстоне Черчилле и "Богемная рапсодия" о группе Queen.

Уитни Хьюстон: чем известна певица

Уитни Хьюстон (1963-2012) – американская поп-певица, работающая также в стилях R&B и госпел. Считается одной из самых успешных певиц мира: количество проданных ею записей оценивают в 170 миллионов экземпляров. Согласно "Книге рекордов Гиннеса", Хьюстон является самой награждаемой артисткой всех времен. В частности, у нее 6 наград "Грэмми", 15 наград Billboard Music Awards, 21 награда American Music Awards, две награды "Эмми" и многие другие.

Начала творческую карьеру певица в 1985 году, издав альбом Whitney Houston. В общей сложности она выпустила шесть студийных альбомов и еще один рождественский альбом. Последний ее альбом вышел в 2009 году.

В 1992 году Хьюстон дебютировала в кино, сыграв одну из главных ролей в фильме "Телохранитель" (The Bodyguard). После этого популярность певицы взлетела до небес, а ее баллада I Will Always Love You, исполненная в фильме, стала мировым хитом.

Также певица регулярно попадала на страницы желтой прессы из-за многочисленных скандалов в личной жизни – от скандального брака с певцом Бобби Брауном и имущественных судов с родственниками до наркотической и алкогольной зависимости.

Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года в ванной комнате отеля Beverly Hilton накануне 54-й церемонии "Грэмми", по официальной версии, в результате несчастного случая. По данным следствия, певица захлебнулась водой в ванной, этому предшествовало пристрастие к кокаину.

Вас также могут заинтересовать новости: