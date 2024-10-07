У певицы умер младший брат.

Известная американская певица Мадонна рассказала о потере близкого человека. Ушел из жизни ее младший брат Кристофер Чикконе. Мужчине было 64 года.

Причиной смерти стал рак, с которым последние годы отчаянно боролся Кристофер.

"Он был художником, поэтом и визионером. Я восхищалась им! У него был безупречный вкус и острый язык, который он иногда использовал против меня, но я всегда прощала", - написала Мадонна в своем Instagram и показала архивные фото с покойным мужчиной.

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Она также отметила, что последние годы их с братом общение было сложным. Однако, когда артистка узнала его диагноз, то все изменилось.

"Мы не общались некоторое время, но когда мой брат заболел, мы нашли путь друг к другу. Ему было так больно! Я рада, что он больше не страдает. Такого как он никогда не будет".

К слову, Кристофер Чикконе начинал свою карьеру как танцор. Позже он сотрудничал с Мадонной. Мужчина был участником балета сестры и снимался в ее клипах. Также Чикконе был арт-директором двух мировых концертных туров звезды.

Напомним, ранее стало известно, что певицу Мадонну нашли без сознания.

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