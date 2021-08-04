Певица готовится к сорокалетию.

Известная американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в двух разных купальниках, очках и шляпе.

Ролик она опубликовала в своем Instagram.

"Мой любимый новый голубой купальник… В этом году мне исполнится 40, и, как говорит Дебби, я не готова делать покупки в магазинах для престарелых леди", – отметила Бритни в подписи к видео.

На ролике Спирс танцует в красном и светло-голубом купальниках.

"Самая горячая 40-летняя", "Люблю этот голубой купальник на тебе", "Выглядит как всегда потрясающе", "40 – будет вашим годом", – отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц