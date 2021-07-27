Певица в очередной раз решила эпатировать публику.

Американская поп-дива Мадонна опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок.

В кадре она предстала в мини-шортиках с карманами, усыпанными стразами. Также она надела телесный боди, который подчеркнул ее пышную грудь и талию. Дополнила звезда такой летний образ светлыми лодочками на высоком каблуке.

Отметим, на снимке Мадонна лежит на надувном фламинго и широко раздвигает ножки. При этом такой снимок очень понравился ее фанатам. За несколько часов они поставили более 225 тысяч лайков и написали много восторженных комментов.

" В свои 62 года ты выглядишь потрясающе", Ты - идол", "Легенда", "Какая же ты невероятная", - пишут поклонники под фото.

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Автор: Диана Могилевич