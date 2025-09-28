Рэпер рассказал, кого пригласил на особый праздник.

Известный украинский рэпер OTOY (настоящее имя - Вячеслав Дрофа), который недавно женился на совладелице бренда Gunia Марии Гаврилюк, поделился подробностями их свадьбы. Как оказалось, несмотря на статус молодоженов и приглашенных гостей, все прошло довольно скромно.

В комментарии программе "Ближе к звездам" артист признался, что их праздник был без лишних торжеств. Пара решила провести этот день максимально спокойно, в кругу самых близких.

"Невероятно, очень спокойно, очень по-камерному, чисто для своих, без каких-то пертурбаций безумных", - рассказал OTOY.

Видео дня

По его словам, на свадьбе были только родные и друзья. Однако, среди них оказалось много звезд украинского шоубиза.

"Антон Птушкин, Миша Кацурин и многие на самом деле кто. Все, с кем мы дружим, все были", - отметил рэпер.

Также он рассказал о неожиданных подарках, которые приносили гости. Как оказалось, самым популярным вариантом были не деньги, а картины, ведь молодожены являются невероятными ценителями искусства.

"Подарили невероятные картины. Мы с любимой обожаем искусство", - признался Вячеслав.

Напомним, что о своей свадьбе OTOY объявил очень нестандартно. О смене своего статуса он сообщил прямо со сцены Atlas Festival, который проходил летом в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: