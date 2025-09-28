В книгах Мэнно Коегоорн возглавлял армию Нильфгаарда.

Стало известно, что в пятом сезоне "Ведьмака" от Netflix генерал Мэнно Коегоорн предстанет в ином виде - персонажа переписали в женщину по имени Мина Коегоорн.

Как уточняют инсайдеры из Redanian Intelligence, её сыграет Наоми Баттрик, знакомая зрителям по сериалам "Тёмные начала" и "Королева змей".

В книгах Сапковского Коегоорн возглавлял армию Нильфгаарда и пал в битве под Бренной, именно эту битву обещают показать в новом сезоне, так что роль персонажа останется важной.

Пятый сезон станет финальным для шоу. Дата выхода пока неизвестна, а вот 4 сезон зрители увидят уже 30 октября - все эпизоды появятся на Netflix одновременно.

Ранее мы рассказывали, что в 4 сезоне "Ведьмака" превратят в мюзикл одну из любимых фанатами сцен. Создатели сериала неоднократно отступали от книжного канона, настроив против себя фанатов и даже Генри Кавилла.

Кроме того, недавно стало известно, кто сыграл Весемира в 4 сезоне "Ведьмака" после ухода прошлого актёра. Ким Бодния не нашёл времени для шоу от Netflix.

Напомним, что это не первый случай замены актёра в шоу от Netflix. Всё дошло до того, что даже исполнитель роли главного героя Геральта - Генри Кавилл - покинул проект и его заменили Лиамом Хемсвордом.

