Мужчина отметил, что сейчас не может полагаться только на выплаты от государства.

Известный украинский актер Дмитрий Оскин рассказал, какую пенсию получает.

67-летняя звезда сериалов "Женский доктор. Новая жизнь" и "Обещание Богу" отметил, что должен активно работать. По словам Дмитрия, он получает маленькие выплаты от государства.

"Я не могу не работать, потому что у меня пенсия всего 4 000 гривень. Поэтому активно работаю: в Академическом ансамбле песни и танца Национальной гвардии Украины - режиссером, постановщиком и ведущим", - отметил актер в интервью OBOZ.UA.

Оскин добавил, что также играет в спектаклях и выступает на сцене как конферансье.

"Еще играю в спектаклях, даже имею собственную сольную. Концертов сейчас немного, и все вообще забыли, что я конферансье, - думают, что актер. И когда спрашивают: "Что бы ты выбрал - театр или кино?", раньше я бы сказал: кино. А сейчас, думаю, ответил бы: театр. Это серьезная профессия, понимаете? Кино - отыграл и забыл. А театр - настоящее творчество. Вот на днях были с коллегами в Харькове - сумасшедший аншлаг. Вышли в парк: такая красота там, музыка, свет. И постоянные тревоги... Но, несмотря на это все, чувствуешь, что искусство живет, дает надежду и поддержку", - отметил мужчина.

