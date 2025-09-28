Ведущая рассказала, сколько тратит на "уколы красоты".

Ведущая и судья телешоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская призналась, что сделала многочисленные "уколы красоты" и пластические операции. По ее словам, этому поспособствовала ее генетика.

В своем блоге в Instagram кулинарный эксперт откровенно рассказала, что была вынуждена колоть себе ботокс, ведь имеет довольно активную мимику. Именно это провоцирует морщины. Кроме лица, женщина также делала уколы в шею.

"Теперь уже да, обязательно. У меня чрезмерно активная мимика и сильные мышцы, которые, постоянно работая, делают мне страшные морщины. Признаюсь, и шею немного подкалываю. Еще и немножко губы увлажняю, потому что они со временем потеряли ту юношескую сочность", - объяснила Мартыновская.

Также Ольга поделилась, что не так давно сделала блефаропластику, которая предусматривает удаление излишков кожи и жировых отложений, а также подтяжку мышц вокруг глаз. После нее исчезают так называемые мешки под глазами, нависание век и другие дефекты, связанные с возрастными изменениями.

Ведущая отметила, что "очень довольна результатом". Однако, это стоило ей немало. В частности, на эту операцию Мартыновская потратила более 100 тысяч гривен.

"Блеферо стоило мне 2500 евро, процедуры раз в 3-4 месяца около 30 тысяч грн", - рассказала звезда "МастерШефа".

Недавно Ольга Мартыновская призналась, что ее на самом деле связывает с коллегой по шоу Владимиром Ярославским.

