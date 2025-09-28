В перечне есть классический красный и сапфирово-синий.

Мы часто уделяем основное внимание уходу за лицом, но руки тоже быстро выдают возраст. Хотя морщинки и веснушки могут быть частью естественной красоты, порой хочется слегка подтянуть кожу. Ежедневное использование SPF и лосьона помогает, но правильно подобранный маникюр тоже способен визуально освежить руки, пишет Real Simple.

Знаменитые мастера маникюра Джули Рассел, Карлин Данкли, Жаклин Фэм поделились оттенками, которые делают руки моложе.

Какой цвет маникюра омолаживает руки: ТОП-9

Молочно-белый. Молочно-белый считается одним из самых красивых нейтральных оттенков. Известный мастер маникюра и эксперт по ногтям Sally Beauty Джули Рассел отмечает, что прозрачный белый всегда освежает. Он выглядит чистым и классическим, а легкая прозрачность позволяет немного просвечивать натуральному ногтю, скрывая неровности и создавая ухоженный и молодой вид рук.

Желейно-розовый. Бледный желейно-розовый оттенок имеет полупрозрачную текстуру с теплым подтоном. Рассел подчеркивает, что этот цвет словно машина времени для ногтей и рук: он добавляет легкий розовый оттенок, делая ногти здоровыми и сияющими. Кроме того, наслоение лака позволяет получить более плотный цвет, скрывающий любые дефекты ногтевой пластины.

Классический красный. Настоящий красный остаётся популярным десятилетиями, поскольку подходит всем. Эксперт по ногтям и основательница Tips of EleganceКарлин Данкли поясняет, что яркий красный, будь то вишневый или синий оттенок, привлекает внимание к ногтям, а не к коже, и остаётся вне времени.

Микро-френч. Французский маникюр традиционно устойчив, но сегодня стоит обратить внимание на микро-френч – тонкую белую линию по верхнему краю ногтя. Известный мастер маникюра Color StreetЖаклин Фам отмечает, что микро-френч идеально подходит для коротких и толстых ногтей, создавая иллюзию более длинного ногтевого ложа.

Клубнично-розовый. Сочный оттенок спелой клубники выглядит свежо, ярко и слегка тепло. Рассел отмечает, что этот цвет не слишком яркий и не неоновый, но содержит достаточное количество красного подтона, чтобы выглядеть игриво и выгодно на большинстве тонов кожи. Он способен осветлить тусклую кожу и визуально выровнять ее тон.

Сапфирово-синий. Для тех, кто не любит нейтральные тона, Рассел советует обратить внимание на сапфирово-синий оттенок. Он создаёт контраст и привлекает внимание к ногтям, а не к коже, при этом выглядит свежо и современно, подходя для любого возраста.

Нежный коралловый. Коралловые и розово-персиковые оттенки добавляют теплые нотки и сияние. Данкли утверждает, что они возвращают коже жизненную силу, скрывают недостатки и делают руки более яркими и энергичными.

Изумрудно-зеленый. Этот насыщенный оттенок, вдохновленный драгоценным камнем, сверкает даже без блесток благодаря глубине цвета и преломлению света. Рассел объясняет, что изумрудно-зеленый добавляет современности и энергии, сохраняя общий вид рук молодым и стильным.

Прозрачный хром. Современный тренд – хромирование на нейтральных оттенках, таких как персиковый, кремовый или нюдовый. Жаклин Фам отмечает, что прозрачный хром придаёт перламутровый эффект с легким переливом, смягчает вид ногтей, скрывает неровности и привлекает внимание к самим ногтям.

