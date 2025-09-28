Дмитрий также признался, что ему предлагали остаться в РФ, но только при определенном условии.

Украинский актер Дмитрий Оскин, который известен по сериалам "Жіночий лікар. Нове життя", "Обіцянка Богу", "Ніщо не трапляється двічі" и многими другими лентами, рассказал о работе в РФ.

В частности, мужчина отметил, что постоянно чувствовал пренебрежительное отношение россиян к украинцам на съемочной площадке.

"Я всегда, возвращаясь в Киев, дома рассказывал, что там к нам относились свысока. Хотя мне долго не верили. А это было постоянно: приезжаешь в какую-то глухую провинцию, а там: "Ты киевлянин? А вот Москва, а вот Россия", - отметил актер в интервью OBOZ.UA.

Дмитрий также вспомнил историю с режиссером Анатолием Силиным, который был родом из Киева, но много лет работал в РФ. Однажды его поведение возмутило актера. Об этом Оскин рассказал так:

"Он заслуженный деятель искусств, лауреат Госпремии СССР - интеллигентный человек. Я тоже участвовал в той постановке. В тот день как раз приехала моя жена из Киева и привезла наши легендарные купоно-карбованцы. Подхожу к Силину: "Анатолий Дмитриевич, смотрите, какие наши украинские деньги!" А он глянул из-под лба, отбросил их в сторону и холодно бросил: "Сдохнете без нас!". И это, повторяю, интеллигентный человек. А теперь представьте, что при этом говорили другие - менее образованные и толерантные. Я очень болезненно на это отреагировал".

Актер добавил, что ему предлагали даже остаться в стране-агрессоре, но только, если выполнит одно условие.

"Мне предлагали остаться в Москве. Но было условие: нигде не указывать, что я из Украины, киевлянин. Конечно, отказался. Было время, когда уехал оттуда, но потом снова вернулся. Уже хорошо чувствовал себя в Киеве и имел много работы, когда позвонил товарищ: "Я ведущий Винокура, у него два концерта в Запорожье, можешь подменить?" Я поехал, отработал. Надо сказать, что меня встретили холодно, даже с определенным напряжением. Но после выступления Винокур сказал: "Я тебя заберу к себе". Так я снова уехал в Россию. Но уже в 1994 году вернулся домой навсегда", - подчеркнул Дмитрий.

