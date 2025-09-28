Звезда поделилась важным событием с подписчиками в сети.

Известная американская певица Селена Гомес вышла замуж.

33-летняя звезда официально оформила отношения с продюсером и автором песен Бенни Бланко. Романтическими кадрами с камерной церемонии в Калифорнии она поделилась в своем Instagram.

К слову, Селена выбрала для свадьбы длинное белое платье с открытыми плечами. Свой образ невеста решила не дополнять фатой. А вот жених Бенни был одет в классический черный костюм и добавил галстук-бабочку.

"27.09.25", - написала артистка дату церемонии и добавила смайлики в виде двух белых сердечек.

Кстати, пара вместе два года. Об их помолвке стало известно в августе прошлого года.

Что известно о Селене Гомес

Селена Гомес за свою певческую карьеру продала более 7 миллионов копий альбомов и 22 миллиона копий синглов в мире. Артистка имеет немало престижных наград, например, получила "Грэмми" за свой испаноязычный альбом и несколько лет подряд была кумиром молодежи. Самые известные ее хиты: "Love You Like A Love Song", "Look At Her Now" и многие другие композиции.

