Спортсменка рассказала, как допинг попал в ее организм.

Известная украинская легкоатлетка, призер чемпионатов мира и Европы, Марина Бех-Романчук, впервые раскрыла истинную причину своей жесткой дисквалификации на 4 года. Также она заявила, готова ли завершить свою спортивную карьеру.

Недавно спортсменку из Хмельницкой области дисквалифицировали за потребление допинга. Во время теста у нее обнаружили запрещенное вещество - тестостерон. Анализ показал, что он не был вызван определенными гормональными изменениями атлета, а принимался в составе определенных лекарственных препаратов.

В интервью Маше Ефросининой Марина призналась, что не могла понять откуда взялись такие результаты, ведь долгое время она лечила диагноз поликистоз яичников, который как раз характеризуется избытком мужских гормонов. Именно поэтому она не могла забеременеть.

"Меня обвиняли в приеме тестостерона. Представь мой шок: человек, который лечится от синдрома поликистозных яичников, который хочет забеременеть и, наоборот, пытается этот тестостерон подавить, - и мне говорят, что я его принимала. Я всегда была тем человеком, который громко говорил: "Я за чистый спорт". В моей голове вообще не укладывалось, что меня могут так просто слить. Это было как издевательство", - поделилась Бех-Романчук.

Спортсменка высказала свои предположения, что поскольку она из Украины всемирное антидопинговое агентство ВАДА могло предвзято к ней относиться, ставя ее в некорректные условия. В частности, она призналась, что на подготовку своей защиты ей предоставили шесть дней, при этом другим спортсменам могут давать несколько недель. Также некоторые ее документы, которые имели вес в этом деле, вообще не приняли во внимание.

"Это независимый орган. Они себе живут, как хотят... Этот документ, который мы предоставили от независимых экспертов, они вообще не прикрепили ко всем документам, как наши документы линии защиты. То есть его просто проигнорировали", - заявила Марина.

Также титулованная легкоатлетка поделилась мыслями относительно завершения своей успешной спортивной карьеры. По ее словам, точного ответа она сейчас не может дать ни своим болельщикам, ни самой себе:

"Я очень благодарна за свою карьеру. Она была сложная, но я ее все равно считаю успешной. Она мне принесла очень много положительных эмоций. Можно ли заявить, что заканчиваю карьеру? Мне трудно это сказать. Потому что я прекрасно понимаю, что я еще все-таки в том состоянии, что я задаюсь вопросом: готова ли я дальше побороться? И это больше связано даже не с силой воли, а больше с внутренним пониманием того, что через 5-10 лет я хочу сама себе сказать, что я сделала все возможное. А не корить себя за то, что я сдалась и опустила руки - это не про меня".

Сейчас Марина Бех-Романчук пытается наслаждаться долгожданной беременностью, которая далась ей очень сложно. В том же интервью спортсменка призналась, через что прошла, чтобы получить возможность наконец стать мамой.

