Артистка уже воспитывает троих маленьких детей.

Известная украинская певица Светлана Тарабарова заговорила о пополнении в семье. Она призналась, планирует ли родить четвертого ребенка.

В блицкомментарии SMART EVENT-AGENCY артистка поделилась, что была бы не против в четвертый раз стать мамой. Однако, следующую беременность Тарабарова не планирует в ближайшее время. Более того, она призналась, что еще даже не обсуждала эту тему с мужем.

"Я хочу честно четвертого ребенка, но немножко позже. Правда Алексей об этом еще не знает", - с улыбкой сказала Светлана.

Она заявила, что семья и дети для нее всегда в приоритете. По словам исполнительницы, идеальный день для нее - это "когда нет обстрелов и рядом семья". Большинство своего времени она уделяет именно им, а также развитию проектов, направленных на детское творчество, таких как Национальный отбор на "Детское Евровидение", где она в очередной раз занимает роль музыкального продюсера.

У певицы также спросили, планирует ли она участвовать во взрослом Нацотборе уже как конкурсантка. На что она ответила, что такие амбиции у нее есть.

"Главным продюсером (Нацотбора - УНИАН) "Детского Евровидения" я уже являюсь три года, то, думаю, надо попробовать идти дальше", - заявила Тарабарова.

Не так давно Светлана Тарабарова впервые за долгое время показала своего мужа.

