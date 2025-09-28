Родители эмоционально отреагировали на такое решение дочери.

Старшая дочь соперника Александра Усика Тайсона Фьюри на днях отметила свое 16-летие. Одним из подарков девушки стало предложение выйти замуж от ее бойфренда.

Сеть всколыхнула новость, что 16-летняя Венесуэла Фьюри выходит замуж. Мать девочки Пэрис опубликовала видео в Instagram с празднования ее дня рождения. В кадр неожиданно попал момент предложения.

Бойфренд Венесуэлы молодой боксер Ной Прайс сделал ей романтический сюрприз. Во время празднования в элитном заведении парень вышел в центр танцплощадки, достал кольцо и встал на одно колено.

Девушка явно не ожидала такого развития событий. Из видео можно заметить, как Венесуэла покраснела и начала смеяться. Однако, это не помешало ей быстро принять решение и согласиться, порадовав любимого ожидаемым "да".

Родители девушки Тайсон и Пэрис Фьюри, очевидно, не будут препятствовать желанию своего ребенка. В своем блоге 35-летняя Пэрис отметила, что очень счастлива, хотя и была сначала шокирована.

"Поздравляем Венесуэлу и Ноя с помолвкой. Вы оба еще молоды, но когда ты знаешь, то знаешь! Я все еще в шоке, но очень счастлива за вас обоих. Я и твой папа не можем быть более гордыми", - написала она.

Также УНИАН сообщал, что певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко.

