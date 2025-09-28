Они выразили свои соболезнования пострадавшим и погибшим украинцам.

Ночью россияне массированно атаковали Украину ракетами и запустили более 500 ударных дронов. Больше всего удару подверглись Запорожье, Киев и Киевская область. В результате обстрела зафиксированы попадания в 15 локациях, есть много пострадавших и погибших украинцев.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию врага в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим и родным погибших.

"Раненых на Киевщине уже более 30. Искренние соболезнования семьям и родным погибших и пострадавших. Очередная ужасная ночь", - написал Дмитрий Монатик в своем Instagram.

Актриса Анна Саливанчук также написала об атаке врага в своем Instagram.

"Примите мои соболезнования. Ужасная ночь. Погибли люди, много пострадавших. 28.09.2025", - написала она и опубликовала фото поврежденного столичного дома.

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик также не смогла сдержать эмоций и написала об очередном обстреле оккупантов в своем Instagram так:

"Последнее воскресенье сентября. Киев. Болит. Как и за каждый город".

Ведущий Григорий Решетник тоже показал последствия российской атаки в одном из районов Киева.

"Это лишь одна из улиц... Искренние соболезнования всем пострадавшим", - отметил он в Instagram.

Мужчина также показал, как прятался на паркинге с тремя сыновьями и женой во время обстрела.

"Очередная ужасная ночь. Пусть их детям все вернется. Сил нет это переживать каждый раз", - написал Григорий.

Хореограф Женя Кот также вместе с женой и годовалой дочкой Лелей находились в укрытии.

"Маленькая с мамой прячутся в укрытии. Я хожу туда-сюда, все не спим уже долго. Леля слышит взрывы и говорит: "Бум-бум". Объясняем, что это облака между собой бум-бум и потом будет кап-кап. К сожалению, таковы наши реалии", - отметил танцовщик в Instagram.

