Чтобы дата 29 сентября прошла удачно, запомните ее основные обычаи.

Дата 29 сентября известна сразу тремя торжествами из медицинской сферы. Верующие в этот день молятся об оздоровлении и прощении грехов. Для Украины сегодняшняя дата скорбная. Мы рассказали, какой сегодня праздник у врачей и православных, и чего не стоит делать по народным верованиям.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

По новоюлианскому календарю церковь чтит память святого Кириака Отшельника и преподобного Феофана Милостивого. Второго вспоминают в молитвах об исцелении и раскаянии в плохих поступках. Стоит также знать, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - это памятная дата мученицы Евфимии Всехвальной.

Какой сегодня праздник в Украине

29 и 30 сентября проводится День памяти жертв Бабьего Яра. Мы вспоминаем трагедию, произошедшую в эти даты в Киеве в 1941 году. Тогда в одноименном урочище нацисты убили более 34 человек, среди которых были евреи, советские военнопленные, цыгане и обычные мирные жители столицы.

Также в сегодняшнюю дату в нашей стране и по всему миру отмечается Всемирный день отоларинголога или День ЛОРа. В этот поздравляют всех специалистов в лечении заболеваний уха, носа, шеи и горла.

Последний праздник сегодня в Украине - День города Мариуполь. Его жители проявили небывалое мужество во время полномасштабной войны. А сам населенный пункт получил звание города-героя. Поскольку Мариуполь пока что находится под временной оккупацией РФ, официальных мероприятий не будет, но мариупольцы могут отметить торжество в кругу семьи.

Среди известных украинцев родились 29 сентября писатель Иван Карпенко-Карый, историк Михаил Грушевский, поэт Иван Хоменко, гимнаст Олег Верняев и футболисты Андрей Шевченко и Евгений Коноплянка.

Какой сегодня праздник в мире

По предложению Всемирной организации здравоохранения проводятся День здоровья сетчатки глаза и День сердца, которые призывают население заботится о глазах и сердечно-сосудистой системе.

Известны также такие праздники сегодня, которые празднуются на международном уровне - День против пищевых отходов, Американский день кофе, День кукурузы.

Сегодняшняя дата известна как день рождения таких прославленных деятелей - художников Якопо Тинторетто и Микеланджело Караваджо, писателя Мигеля де Сервантеса, баскетболиста Кевина Дюранта и политика Леха Валенсы.

Какой праздник 29 сентября народный

Пословицы об этой дате гласят, что по сегодняшней погоде можно понять, какой будет вся осень:

если скворцы еще не улетели - сухой и теплой;

ударили морозы - короткой;

прогремел гром - дождливой.

В давние времена часто 29 сентября наступало небольшое потепление после морозов. Солнечный свет считается целебным, поэтому в праздник сегодня стоит погреться под лучами. Удачно пройдут любые путешествия и поездки.

Наши предки старались проявить щедрость и доброту, помочь знакомым или соседям без повода. Верили, что хороший поступок зачтется им в загробной жизни.

Что нельзя делать сегодня

Неудачен сегодня праздник для строительства и ремонта, а также любых рискованных дел и азартных игр. Запрещено проявлять черствость, жадность, злопамятность и злобу.

Вас также могут заинтересовать новости: