Составлен гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября 2025 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общая карта - Смерть. Не стоит пугаться этого архетипа: он не про конец в буквальном смысле, а про глубокое обновление. Смерть символизирует переломный момент, когда старые схемы, отношения или привычки теряют силу, чтобы освободить место для новых возможностей. Эта неделя станет временем честного прощания с тем, что больше не приносит развития. Важно не цепляться за прошлое.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта - Башня. Неделя принесет внезапное событие, которое может потрясти устоявшийся порядок. То, что казалось надежным, даст трещину, но именно это откроет пространство для возрождения и роста. Возможно, придется пересмотреть деловые связи или личные договоренности - и это болезненно, и полезно одновременно. Карта напоминает: не цепляйтесь за руины, из них проще выстроить что-то новое. Постарайтесь принимать решения спокойно и не делать резких шагов в минуту шока; лучше записать мысли, обсудить с надежным человеком и действовать по плану. После разрушения возродится ясность - используйте ее, чтобы закладывать прочный фундамент заново.

Телец

Ваша карта - Туз Пентаклей. На горизонте появляются реальные шансы укрепить материальную базу - новое дело, выгодное предложение или стабильный источник дохода. Это начало, которое стоит воспринимать как семя: небольшие вложения и внимательное отношение дадут рост. Сконцентрируйтесь на практических шагах - составьте бюджет, проверьте документы и договоры. Сейчас ценится терпение: поспешность может испортить прибыльный старт. Разрешите себе инвестировать в образование или навыки - это усилит вашу устойчивость в будущем. Малые, но осознанные решения укрепят положение надолго.

Близнецы

Ваша карта - Восьмерка Жезлов. Скорость событий удивит вас: новости, деловые контакты и поездки могут изменить ритм жизни. Энергия стремительна - используйте ее для наведения порядка и завершения проектов, которые давно ждали финиша. В общении будьте предельно ясны, потому что недопонимания при таком темпе распространяются быстро. Если предстоит перемещение или встреча, подготовьтесь заранее, чтобы не терять возможности в суете. Держите список приоритетов под рукой - это поможет направить поток в конструктивное русло. Не бойтесь делегировать задачи, это ускорит результат.

Рак

Ваша карта - Колесо Фортуны. Судьба делает поворот: многое будет зависеть от случайностей и внешних факторов, но это шанс перезапустить что-то важное. Принимайте изменения как цикл - то, что уходит, освобождает место для нового. Откройтесь встречам и будьте готовы использовать счастливые совпадения. Не пытайтесь жестко контролировать исход; лучше сотрудничать с обстоятельствами, подстраиваясь и действуя там, где появляется окно возможностей. Малые корректировки в планах сейчас принесут более крупные плоды позже. Смелость отпустить ненужное приведет к неожиданным выгодам.

Лев

Ваша карта - Король Жезлов. Эта неделя даст вам поле для лидерства и ярких инициатив: люди захотят следовать за вашей уверенностью. Используйте харизму, чтобы мотивировать команду или продвинуть проект, но следите, чтобы уверенность не переросла в авторитарность. Делегируйте - это усилит эффект и сбережет силы. Сейчас выгодно предлагать масштабные идеи и демонстрировать стратегическое мышление. Помните о балансе: признание приходит к тем, кто ведет вдохновенно и мудро. Поддерживайте тех, кто рядом, и результат не заставит себя ждать.

Дева

Ваша карта - Отшельник. Потребность уединиться и обдумать дальнейший путь окажется сильной и продуктивной. Проведите аудит проектов и приоритетов: в тишине вы увидите, где стоит сокращать, а что развивать. Это хорошее время для обучения, чтения или консультации с наставником. Не превращайте уединение в уход от мира - запланируйте конкретный срок возвращения и маленькие шаги к реализации выводов. Внутренние ответы, найденные сейчас, позже проявятся в более четких и практичных решениях. Подготовьте пошаговый план и постепенно воплощайте его в жизнь.

Весы

Ваша карта - Шестерка Кубков. Воспоминания придут с теплыми чувствами: встречи из прошлого, возвращение старых идей или мелкие радостные совпадения. Карта призывает извлечь уроки и не тонуть в ностальгии - используйте прошлое как источник вдохновения. Возможно примирение или возможность завершить давнюю тему с гармонией. Подумайте, какие детские увлечения можно возродить - это добавит легкости в повседневность. Одновременно следите, чтобы прошлое не мешало принятию новых вызовов. Малые жесты теплоты сейчас создадут основу для новых связей.

Скорпион

Ваша карта - Дьявол. Станут видны те оковы и привязанности, которые тормозят развитие - вредные шаблоны, зависимые связи или чрезмерные страсти. Это время ясного осознания: что вы сами поддерживаете, а что держит вас в плену. Карта призывает к честности с собой и к постепенной работе над освобождением. Начните с малого - измените одну привычку, ограничьте токсичный контакт, перенаправьте энергию в спорт или творчество. Вы не одни в этом процессе: поддержка и дисциплина помогут разорвать цепи. Освобождение откроет больше пространства для осознанной силы.

Стрелец

Ваша карта - Звезда. Неделя дарит вдохновение, восстановление веры и тихое чудо для тех, кто готов надеяться. Воодушевление поможет восстановить планы и ясность целей после трудного периода. Это отличное время для духовных практик, планов по оздоровлению и работы над долгосрочными мечтами. Держите карту своих желаний под рукой - мелкие шаги приведут к видимому прогрессу. Позитивный настрой притягивает возможности, но не забывайте подкреплять его практическими действиями. Малые ритуалы и дисциплина усилят эффект звездного света.

Козерог

Ваша карта - Семерка Мечей. Неделя требует бдительности: возможны скрытые маневры со стороны других или необходимость действовать нетривиальными методами. Карта советует тщательно проверять информацию и не оставлять лазеек для недобросовестных людей. При этом не спешите делать моральные выводы - иногда творческая осторожность помогает обойти препятствия легально и эффективно. Если вы сами вынуждены пойти на хитрость, оценивайте риски и последствия. Документируйте договоренности и сохраняйте прозрачную линию там, где это важно. Хитрость без растраченной совести приносит лишь временный выигрыш.

Водолей

Ваша карта - Императрица. Наступает период созидания: проекты, отношения и идеи получают "плодородную" поддержку. Это время выращивать: от малого стартапа до домашних ритуалов заботы о себе. Обратите внимание на то, что приносит вам ощущение изобилия - природа, творчество, вкусная еда. Взаимоотношения сейчас реагируют на ваше внимание и заботу - вложите ресурсы в людей и пространство. Дайте себе право быть мягкими и бережными, это усилит творческий поток. То, что вы заразите теплом, вернется умноженным.

Рыбы

Ваша карта - Луна. Период двойственных смыслов и скрытых мотивов потребует вашей интуиции: не все то, что кажется, является правдой. Возможны сильные эмоции, смутные страхи или тайные влияния - полезно вести дневник сновидений и отмечать повторяющиеся символы. Ищите опору в проверенных источниках и не принимайте решений под давлением сомнений. Творчество и художественные практики помогут распознать глубинные мотивы и перевести их в конструктив. Постепенно проясняющиеся детали приведут к нюансам, которые вы сможете использовать в свою пользу.

