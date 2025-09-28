Встреча состоялась 10 сентября.

Во время первой за 19 месяцев встречи с королем Чарльзом III 10 сентября принц Гарри преподнес ему трогательный подарок. Как пишет издание Page Six, герцог Сассекский подарил отцу фотографию своей семьи, включая жену Меган Маркл и их детей - 6-летнего сына Арчи и 4-летней дочки Лилибет.

Представитель принца опроверг часть информации:

"Хотя мы предпочли бы, чтобы такие детали оставались частными, для ясности можем подтвердить, что фотография была передана, однако изображение не содержало герцога и герцогиню".

Отмечается, что и король сделал принцу подарок по случаю его 41-летия, которое Гарри праздновал несколько дней спустя 15 сентября.

Вместе с тем акцентируется, что их 53-минутная встреча не привела к официальному примирению, и принц Гарри, скорее, ощутил себя "официальным гостем" в Великобритании, а не близким членом семьи. Хотя, как добавили в издании, во время приватного чаепития присутствовал и обмен любезностями с поцелуями в щеку.

По имеющейся информации, "дверь короля остается открытой для еще одной приватной чашки чая, когда Гарри снова окажется в Лондоне". Однако при этом, королевские источники сообщили, что Чарльз III намерен соблюдать Сандригемское соглашение, которое определяло условия ухода Гарри от королевских обязанностей в январе 2020 года.

В свою очередь герцог Сассекский не желает возвращаться к своим королевским обязанностям ни в какой форме и просто хочет поддерживать отношения с семьей.

