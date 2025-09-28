Девушка уже пять лет учится в Канаде.

Известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина вспомнила свои эмоции, когда отпускала старшую дочь на учебу за границу. Как оказалось, это далось звездной мамочке совсем не просто.

В комментарии программе "Ближе к звездам" Мария призналась, что она перенесла очень болезненно переезд дочери Наны в Канаду. Журналистка рассказала, что каждый разговор с девушкой завершался слезами и в определенный момент муж Маши, Тимур, запретил им созваниваться, потому что это не приводило к чему-то хорошему.

"Ну конечно это трудно. Нануська уехала в 2020 году и это были постоянные слезы. Доходило до того, что мой муж просто запрещал мне ей звонить, мол, я всем делаю хуже, потому что я просто рыдала", - поделилась она.

Сейчас, по словам Ефросининой ситуация изменилась в положительную сторону. Ей удалось принять тот факт, что дочь уже выросла и у нее своя жизнь. Несмотря на это, они в прекрасных отношениях, более того, Маша называет Нану своей лучшей подругой.

"Сейчас, когда она уже в университете, это не так трудно. Звонит она мне часто, пишет, постоянно на связи. Она уже взрослая, у нее взрослая жизнь, она уже поступила на магистратуру. Она - невероятная, моя лучшая подруга", - подчеркнула телеведущая.

