Каменских показала свое идеальное утро / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей страничке в Instagram новый откровенный снимок.
В кадре звезда позирует в бассейне, опираясь на быльце. При этом на ней только белые трусики, которые едва заметны на ее теле. Настя сделала высокий хвостик и также показала лицо без грамма макияжа.
"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", - подписала пикантный снимок Каменских.
"Вау, вау, вау", "Красотка", "Красивая магия", "Прекрасная", "Идеально", "Как круто", - пишут пользователи сети в комментариях.
Каменских топлесс поплавала в бассейне / instagram.com/kamenskux
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