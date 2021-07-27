Певица поделилась откровенными кадрами.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала на своей страничке в Instagram новый откровенный снимок.

В кадре звезда позирует в бассейне, опираясь на быльце. При этом на ней только белые трусики, которые едва заметны на ее теле. Настя сделала высокий хвостик и также показала лицо без грамма макияжа.

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", - подписала пикантный снимок Каменских.

"Вау, вау, вау", "Красотка", "Красивая магия", "Прекрасная", "Идеально", "Как круто", - пишут пользователи сети в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич