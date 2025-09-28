Пластик не всегда является самым безопасным вариантом для хранения продуктов питания.

Пластиковые контейнеры для хранения пищи сейчас повсеместно используются многими людьми з-за своего удобства, но они не всегда являются самым безопасным выбором для продуктов. Определенные продукты могут взаимодействовать с пластиком, что ведёт к преждевременному порче и выделению химических веществ, которые учёные только начинают изучать.

Однако полностью отказаться от пластика не всегда возможно, особенно быстро. Для начала следует избегать использования пластиковых контейнеров для самых проблемных продуктов, пишет Real Simple. Есть отдельный список продуктов, которые специалисты по безопасности пищевых продуктов, в частности, токсиколог-исследователь Брэд Лэмпе, рекомендуют не хранить в пластике, а также более безопасные альтернативы для длительного сохранения свежести.

Что нельзя хранить в пластиковых контейнерах

Сырое мясо и птица. Неправильное хранение стимулирует рост опасных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка. Лучше всего использовать стеклянные контейнеры с плотной крышкой или оборачивать мясо бумагой для мяса. Мясо нужно хранить на нижней полке холодильника, чтобы избежать капель.

Молочные продукты. Мягкие сыры и другие молочные изделия нуждаются в контроле влажности и воздухообмене. Пластик задерживает влагу и создаёт анаэробные условия, способствующие быстрому развитию плесени и порче.

Фрукты, выделяющие этилен (яблоки, бананы, томаты). Пластик задерживает газ, ускоряя перезревание и порчу. Для хранения лучше использовать дышащие контейнеры и держать бананы отдельно.

Листовые овощи и свежие травы. Пластик задерживает влагу, что приводит к увяданию и развитию бактерий. Лучше оборачивать травы влажным полотенцем и хранить в открытых контейнерах с циркуляцией воздуха.

Горячие остатки пищи. Помещение горячего в пластик создаёт пар и среду с температурой, благоприятной для размножения бактерий, а также может способствовать выделению вредных веществ из пластика. Лучше охладить еду перед хранением и использовать стеклянную или пищевую безопасную посуду.

