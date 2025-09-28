В православный праздник сегодня нужно проявить особое милосердие.

29 сентября по новому церковному календарю в украинской церкви чтят память преподобного Феофана Милостивого и преподобного Кириака Отшельника. Что принято делать в этот день, какие существуют народные приметы, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

29 сентября (по старому стилю это дата 12 октября) в православии вспоминают преподобных Феофана Милостивого и Кириака Отшельника.

Феофан Милостивый родился в сирийском городе Газа. Он прославился своей добротой и милосердием, за что и получил имя Милостивый.

Видео дня

Феофан никогда не отказывал путникам в ночлеге и никогда не брал с них денег. Более того - все свои сбережения святой раздавал нуждающимся, а сам обнищал. Но При этом Феофан никогда не жаловался на трудности. В конце жизни преподобный тяжело заболел, а его тело покрылось ранами. Однако после смерти тело чудесным образом исцелилось, а мощи святого стали исцелять, источая целебное миро.

***

Кириак Отшельник жил в V веке, был родом из Коринфа. В юности, когда ему исполнилось 18 лет он решил посвятить жизнь Богу. Сначала Кириак отправился в обитель святого Евфимия, а после - в Иорданский монастырь святого Герасима. Там он много работал и молился, а после смерти наставника наложил на себя обет молчания. По преданию, в 70 лет Кириак ушел в пустыню и стал отшельником. Рядом с ним жил лев, которого монах кормил с рук. Умер святой в глубокой старости - дожил до 109 лет.

В этот же день по новому стилю почитают мучеников Дадду, Гаведая и Казду. Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в юлианском (старом) календаре - 29 сентября вспоминают мученицу Евфимию Всехвальную.

С какими молитвами обращаются к святым дня, что нужно и чего нельзя делать сегодня

Сегодня молятся святому Кириаку - просят о защите путешественников и отшельников, избавления от болезней, уныния. К Феофану обращаются с просьбами об исцелении, а также в память о его милосердии стараются быть щедрыми.

В народе день прозвали Феофан Милостивый, а также Кириак. Благим делом сегодня считается подать милостыню и помочь страждущим и немощным людям - купить продукты, убрать в доме, приготовить еду.

Церковь сегодня, как и в другие дни, призывает воздержаться от ссор, грубости, сплетен, зависти, жадности, уныния.

По народным поверьям также есть запреты:

нельзя сегодня проходить мимо протянутой руки - потеряешь благословение;

не стоит бездумно тратить деньги - траты себя не оправдают;

нельзя играть в азартные игры - удача уйдет;

запрещается употреблять алкоголь - можно из-за пьянства потерять то, что создавалось годами.

Также говорят, что в этот день нельзя подбирать с земли найденные деньги - это к бедности. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы на 29 сентября

По приметам этого дня можно узнать, какой будет осень и зима:

если сегодня тепло и сухо - зима будет поздней и мягкой;

гром гремит - много снега навалит зимой;

гуси еще не улетели - холодно будет нескоро;

туман вечером выпал - к сухой осени;

небо звездное - в следующем году будет щедрый урожай.

В народе говорят, что сегодня святой Феофан "накидывает кафтан на солнце", поэтому день пасмурный, но теплый. Также с этого дня начинается небольшое потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: