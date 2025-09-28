Ведущая поделилась мыслями о материнстве.

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая неожиданно показала архивные фотографии со своим старшим сыном. Как оказалось, сегодня, 28 сентября, парень отмечает свой день рождения.

В своем блоге в Instagram Катя трогательно обратилась к сыну, поздравив его с 23-летием. Она отметила, что хоть и не находится сейчас рядом с Ильей, очень им гордится.

"Сегодня чрезвычайный день. В это трудно поверить, но Илье уже 23. И хоть мы далеко друг от друга в этот день. Я желаю тебе быть просто счастливым и выбирать свой путь. 23 - это уже такая не простая взрослая жизнь, но я точно знаю, что ты справишься, моя гордость", - написала она.

В честь праздника, телеведущая опубликовала несколько трогательных фотографий, на которых можно наблюдать за процессом взросления парня. На одной из них 19-летняя Катя лежит рядом с 6-месячным малышом и улыбается, а на другой - она стоит рядом со взрослым парнем, который уже намного выше ее, но при этом очень похож на свою маму.

Также Осадчая поделилась своими мыслями относительно того, как это быть мамой 23-летнего парня. Она не скрывает, что есть определенный диссонанс, но при этом она невероятно счастлива.

"Как оно быть мамой такого парня? Странно, когда ребенок выше тебя и старше того возраста, когда ты его родила. И это невероятные ощущения", - отметила ведущая.

Недавно Катя Осадчая призналась, какую профессию выбрал ее старший сын Илья.

