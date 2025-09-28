Катя Осадчая поздравила сына с 23-летием / фото instagram.com/kosadcha

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая неожиданно показала архивные фотографии со своим старшим сыном. Как оказалось, сегодня, 28 сентября, парень отмечает свой день рождения.

В своем блоге в Instagram Катя трогательно обратилась к сыну, поздравив его с 23-летием. Она отметила, что хоть и не находится сейчас рядом с Ильей, очень им гордится.

"Сегодня чрезвычайный день. В это трудно поверить, но Илье уже 23. И хоть мы далеко друг от друга в этот день. Я желаю тебе быть просто счастливым и выбирать свой путь. 23 - это уже такая не простая взрослая жизнь, но я точно знаю, что ты справишься, моя гордость", - написала она.

Видео дня

В честь праздника, телеведущая опубликовала несколько трогательных фотографий, на которых можно наблюдать за процессом взросления парня. На одной из них 19-летняя Катя лежит рядом с 6-месячным малышом и улыбается, а на другой - она стоит рядом со взрослым парнем, который уже намного выше ее, но при этом очень похож на свою маму.

Фото Катя Осадчая с сыном 28 сентября 2025
Фото Катя Осадчая с сыном 28 сентября 2025
Фото Катя Осадчая с сыном 28 сентября 2025
Фото Катя Осадчая с сыном 28 сентября 2025
Фото Катя Осадчая с сыном 28 сентября 2025
Фото Катя Осадчая с сыном 28 сентября 2025

Также Осадчая поделилась своими мыслями относительно того, как это быть мамой 23-летнего парня. Она не скрывает, что есть определенный диссонанс, но при этом она невероятно счастлива.

"Как оно быть мамой такого парня? Странно, когда ребенок выше тебя и старше того возраста, когда ты его родила. И это невероятные ощущения", - отметила ведущая.

Недавно Катя Осадчая призналась, какую профессию выбрал ее старший сын Илья.

Вас также могут заинтересовать новости: