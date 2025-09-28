Певица отказалась от своей любимой еды.

Известная украинская певица DOROFEEVA откровенно рассказала о диете, на которую ей пришлось сесть недавно из-за определенных проблем со здоровьем. Врачи обнаружили у нее непереносимость глютена.

В комментарии программе "Ближе к звездам" Надя заявила, что ей пришлось отказаться от пищи, которую она сильно любит, ведь врачи посоветовали ей сесть на безглютеновую диету. Она призналась, что хоть ее состояние здоровья улучшается, такая диета является для нее настоящим испытанием.

"Это ужасно! Безглютеновая диета - это ужас. Мне поставили непереносимость глютена, хотя я обожаю булочки, все, что связано с пастой, хлебом, пицца. Я ем все. Я худенькая с детства, ну так сложилось - и тут меня сажают на эту диету. Очень сложно", - поделилась Дорофеева.

Видео дня

Однако, по ее словам, все жертвы были оправданы, ведь сейчас певица уже чувствует себя лучше. В частности, Надя призналась, что ей нравится состояние ее кожи и пресса.

"Через три месяца могу сказать, что я привыкла, кожа - намного лучше. Мне муж даже говорит: "что-то у тебя такой идеальный живот". Он меня поддерживает", - рассказала она.

Артистка отметила, что без поддержки мужа, Миши Кацурина, ей было бы трудно справиться. Также она рассказала, что стала больше выделять времени на семью. Сейчас ее любимой привычкой является просто быть дома с близкими, хоть это и не происходит очень часто.

"Такая привычка появилась с начала полномасштабного вторжения. Сейчас я настолько люблю побыть дома с семьей, посмотреть что-то, заказать вкусную еду и прям целый день проявляться. Последний раз это было где-то три месяца назад", - вспомнила Дорофеева.

Недавно Надя Дорофеева вместе с Монатиком презентовали совместный трек "If you know what I mean".

Вас также могут заинтересовать новости: