Владельцы современных смартфонов могут записывать свои разговоры.

Функция записи звонка полезна в разных жизненных ситуациях. То ли вам хочется "перестраховаться" во время важного диалога, то ли поймать кого-то из знакомых на слове. Вне зависимости от причин, есть несколько вариантов, как записать телефонный разговор нажатием одной кнопки.

Как записать разговор на Андроид

Приятная новость в том, что большинство старых моделей телефонов на базе Android оснащены таким "бонусом". Диктофон встроен в систему, поэтому во время разговора вам нужно нажать на три точки (это вход в меню) и нажать на функцию записи. После того как вы положите трубку, увидите сохраненный файл в программе "Диктофон" или в памяти телефона. В названии его обязательно будет слово "record".

Более новые модели смартфонов уже лишены такой функции, поэтому если вам нужно понять, как записать разговор на телефоне, придется устанавливать дополнительные приложения, такие как "Call Recorder". Скачать и эту, и подобные программы можно бесплатно в Google Play Market. Пользоваться очень просто - устаналиваем на телефон, потом переходим в настройки приложения и выставляем параметры. Так, с помощью нее можно записывать все входящие или исходящие звонки, добавлять исключения, например, если вам нужна запись только для определенных контактов. Кроме того, можно поставить PIN-код для доступа к папке с файлами, чтобы никто посторонний не послушал ваши разговоры. Все записанные звонки будут сохраняться в папке Call Recorder.

Как записать телефонный разговор на Айфоне

Пользователям iPhone повезло меньше - у компании Apple довольно строгие требования к пользователям и четкая политика конфиденциальности, поэтому ни в одном телефоне старой модели встроенной записи звонков нет. Есть приложения в AppStore, но они платные и работают, по большей части, не автоматически. То есть, если вы их скачаете, придется вручную постоянно включать запись во время звонка.

Однако владельцы айфонов, работающих на версии 18.1 и новее, не будут иметь никаких проблем с тем, как записать разговор на айфоне. В последних моделях есть такая функция, которая работает через Apple Intelligence - об этом сказано на сайте Apple. Это значит, что люди могут не только записывать разговор, но и получать его стенограмму.

Работает это так - человек делает звонок или принимает его, затем нажимает на кнопку записи прямо на экране смартфона. Так как компания сохраняет конфиденциальность пользователей и уважает их права, перед началом записи все участники диалога услышат звуковой сигнал, а на экране появится соответствующий индикатор. Все записанные разговоры будут храниться в приложении "Заметки" в зашифрованном виде.

Там владелец айфона может или включить аудиофайл или прочитать диалог в текстовом виде. Такими файлами можно даже делиться - отправлять в мессенджерах другим людям. Если человеку такая функция станет не нужна, он может зайти в настройки смартфона, затем "Приложения", далее "Телефон" и во вкладке "Запись вызова" отключить ее.

