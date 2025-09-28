Дмитрий также ответил, поддерживает ли сейчас общение с режиссером.

Украинский актер Дмитрий Оскин, который известен по сериалам "Женский доктор. Новая жизнь", "Ничто не случается дважды" и многими другими лентами, рассказал о работе с режиссером-предательницей Оксаной Байрак.

Не секрет, что во время полномасштабного вторжения она сбежала из Украины в РФ. Оксана публично стала на сторону агрессора и поддержала путинский режим. Но по словам Оскина, режиссер всегда имела пророссийскую позицию.

"Я знал, что она такая - Оксана этого не скрывала. Я только начинал на съемках говорить о Майдане, она сразу: "Все, закончили! На моей площадке не надо". И это было не потому, что среди съемочной группы было много россиян - практически все, а потому, что она лично не хотела это слышать. Мне было больно, я везде об этом говорил. А она: "Дима, я этого слушать не хочу!" - вспомнил Дмитрий в интервью OBOZ.UA.

Актер добавил, что после начала полномасштабной войны они больше не поддерживают общение.

"После вторжения мы уже не общались. Последний раз виделись в 2019 году. Но надо признать: сниматься у нее было интересно. Кроме того, что она режиссер, была автором сценариев, писала их сама. И точно знала, как видит картинку, как должен выглядеть персонаж, каким он должен быть. Все было продумано до мелочей, расписано. Она профессионал, но одновременно украинофоб - это очень расстраивало", - отметил Дмитрий.

Что известно о выезде Оксаны Байрак в РФ

Оксана Байрак была одной из самых известных украинских режиссеров. Но после 24 февраля 2022 года она стала на сторону врага. Более того, находясь в первые дни большой войны в Украине, она заявляла, что это якобы наша страна виновата в обстрелах.

Напомним, украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала, как "сдала" СБУ Оксану Байрак.

