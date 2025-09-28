Актриса устроила имениннику настоящий праздник.

Известная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко поздравила своего сына Андрея с днем рождения.

Сегодня, 28 сентября, мальчик празднует свое 8-летие. По случаю праздника звездная мамочка решила публично поздравить именинника в своем Instagram.

"8 лет моему сыну. С днем рождения, Андрюша наш, самый дорогой ребенок, мое счастье, моя любовь. Счастливой судьбы", - написала актриса.

Видео дня

Кстати, Денисенко украсила шариками детскую комнату и подарила Андрею самокат.

А потом показала, какое празднование устроила для сына и его друзей. В частности, у детей будет вечеринка в стиле Гарри Поттера, на которой есть тематическая фотозона, аниматоры и сахарная вата.

К слову, Наталка Денисенко родила сына от украинского актера Андрея Фединчика. В этом году пара после восьми лет брака официально развелась. В заявлении было указано, что у супругов исчезли чувства и это стало причиной для завершения отношений.

Напомним, ранее актриса Наталка Денисенко призналась, что довело ее до тотального истощения. Она откровенно рассказала о своем эмоциональном состоянии.

