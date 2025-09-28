Сейчас она ждет первенца.

Одна из самых известных украинских спортсменок, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук рассказала, с какими проблемами столкнулась, когда решила забеременеть. Как оказалось, у нее диагностировали сложное гормональное заболевание.

В интервью Маше Ефросининой легкоатлетка откровенно рассказала о своем диагнозе. Врачи нашли у нее поликистоз яичников, который характеризуется избыточной выработкой мужских гормонов, нарушением менструального цикла и образованием множественных мелких кист.

"В какой-то момент мы сталкиваемся с дополнительными трудностями, которых я всегда очень боялась. У меня есть проблемы по здоровью. В 2020 году мне поставили диагноз синдром поликистозных яичников. Он был поставлен после того, когда перед одними соревнованиями, чемпионатом мира в 2019 году, я очень резко похудела", - рассказала Марина.

Она призналась, что проблемы начались на фоне резкого похудения из-за неправильного лечения кишечника. Спортсменка потеряла почти пять килограммов жировой массы всего за несколько недель, из-за чего ухудшилось состояние ее гормонов.

"Похудела я на фоне того, что мне был неправильно поставлен диагноз по кишечнику, соответственно неправильное лечение. И я потеряла за две недели 4,5 кг. И это не просто там мышечная ушла или еще что-то, а это была чистая жировая. То есть я сожгла всю жировую. И это все делалось также ради медали", - рассказала Бех-Романчук.

Марина добавила, что длительное медикаментозное лечение она никогда не могла себе позволить. Во-первых, из-за постоянной подготовки к соревнованиям, а во-вторых, из-за допинг-контроля, ведь не все лекарства являются разрешенными всемирным антидопинговым агентством ВАДА.

"Все эти годы пролечиться так, как необходимо, я не могла, потому что постоянное лечение - это риски. Риски того, что ты где-то сдашь какую-то не такую пробу или еще что-то. Много людей думают, что те, кто сдает положительную пробу, - это человек сознательно что-то принимает. На самом деле положительная проба - это пробы на допинг-контроль. И ты не можешь просто взять выпить таблетку, потому что эта таблетка может быть занесена в реестр лекарств, которые считаются запрещенными", - объяснила спортсменка.

Стоит отметить, что Марине таки удалось побороть болезнь. Недавно она сообщила, что с мужем, также известным спортсменом Михаилом Романчуком, ждут первенца.

Напомним, что ранее стало известно, что Марину Бех-Романчук отстранили от соревнований на 4 года из-за положительного допинг-теста.

