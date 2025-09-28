Напомним, на днях Елена Мозговая рассказала о ежедневной борьбе с болезнью Лайма.

Известный украинский продюсер, 51-летняя Елена Мозговая удивила резкой сменой имиджа. В своем Instagram она поделилась новым селфи, на котором предстала с короткой стрижкой.

"Как же хотелось короткую стрижку. Спасибо тебе, моя прекрасная богиня красоты, за стильную и очень удобную стрижку! Ты самая лучшая", - подписала Мозговая снимок.

В комментариях подписчики отреагировали комплиментами, отметив, что новая стрижка Елене очень идет: "Класс, крутая", "Богиня".

Напомним, на днях Елена Мозговая рассказала о ежедневной борьбе с болезнью Лайма:

"Эта болезнь только залечивается. Ты всегда ее чувствуешь. Иногда больше, иногда меньше. Каждый день - это борьба, а когда наслаивается еще и какой-то вирус, то вообще трудно. Недавно у меня так было".

А ее супруг, певец Дэвид Аксельрод, честно рассказал, планируют ли они пополнение в семье:

"Я не могу говорить вам чего и из-за чего, но, нет, эта тема не поднимается в нашей семье. И думать о создании еще одной жизни в такое сложное время, мне кажется, очень тяжело".

