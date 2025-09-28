Мечта дочери погибшего военного осуществилась на съемках сериала 'Тихая Нава'

Команда социального проекта "Здійсни мрію" от 1+1 media вместе с платформой кино и телевидения Киевстар ТВ помогли реализовать желание 18-летней Софии Рущиц, подопечной фонда "Дети Героев".

Ее папа, военнослужащий Юрий Рущиц, погиб во время ракетного удара по учебному центру в пгт. Десна в мае 2022 года. Для Софии эта потеря стала чрезвычайно болезненной, ведь она до сих пор сохраняет веру в то, что папа жив.

К воплощению мечты Софии также присоединился ментор инициативы "Здійсни мрію" и ведущий проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ Никита Добрынин: "В проекте "Здійсни мрію" мы видим детей, которые имеют чрезвычайно сложные судьбы, сложнее, чем у многих взрослых. Это дети, которые несмотря ни на что, поют, танцуют, занимаются спортом, остаются счастливыми и одновременно знакомятся с кумирами - актерами, футболистами, певцами, артистами и тому подобное. И мы стараемся сделать все возможное, чтобы они смогли поговорить с кумиром, вдохновиться".

Несмотря на все испытания, девушка уже уверенно движется к своей мечте - учится актерскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого. Именно поэтому самой большой мечтой девушки было увидеть любимого актера Александра Рудинского. И эта мечта осуществилась благодаря поддержке Киевстар ТВ - встреча состоялась на съемочной площадке нового original-сериала "Тихая Нава", в котором Рудинский исполняет главную роль.

"София - харизматичная, имеет темперамент, что очень важно в профессии. Она - замечательная. Я никогда не хотел быть кумиром, но хотел, чтобы люди уважали то, что делаю. Когда молодежь, тем более, которая учится на актеров, вдохновляется тобой - это безусловно самое приятное, что может быть. Я всегда говорил себе: "Не бойся искать кумиров, людей, на которых будешь смотреть". Это сверхважно, и приятно, что могу быть на этом месте",- Александр Рудинский, актер театра и кино, главный герой сериала "Тихая Нава".

Сериал "Тихая Нава", на площадке которого осуществилась мечта Софии, является первым украинским проектом в стиле true crime. События разворачиваются в небольшом городке с одноименным названием. Главный герой - молодой юрист, который случайно оказывается в центре расследования серии жестоких преступлений. На своем пути он сталкивается с равнодушием общества, молчаливым согласием окружения и инертностью системы. В центре истории - тема того, как замалчивание и бездействие могут стать соучастниками преступления, а также как легко система оборачивается против тех, кто пытается изменить ее изнутри.

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

"Здійсни мрію " - это социальный проект 1+1 media, в рамках которого команда реализует нематериальные мечты детей героев, потерявших одного или обоих родителей в результате войны. Масштабная инициатива, которая возвращает веру в чудеса и помогает снова почувствовать тепло, поддержку и вдохновение.

В 2023 году 1+1 media перезапустили инициативу. Сейчас команда сфокусирована на реализации желаний подопечных фонда "Дети Героев", которые потеряли одного или обоих родителей из-за войны.

