Эти знаки Зодиака скоро вырвутся из сложного периода испытаний: 'черная полоса' позади

Переход Марса в знак Скорпиона принесет положительные перемены четырем знакам Зодиака, которые переживали упадок сил, их внутренний огонь постепенно восстановится, пишет YourTango.

Пока Марс оставался в нерешительных Весах, а сезон затмений приносил трудности, многим из этих знаков было сложно принимать решительные действия. Астролог Матильда Чжуан объяснила, что переход Марса в Скорпион дарит столь необходимую энергию для восстановления и возвращения к активной жизни.

Овен

Овны, период затмений почти лишил вас возможности процветать, и вы чувствовали себя выжатыми. Но теперь, когда Марс находится в Скорпионе, энергия возвращается. По словам Чжуана, финансовые трудности - будь то долги, налоги или общие денежные вопросы - истощали вас. Теперь Марс в Скорпионе помогает переосмыслить финансовые ресурсы, делясь ими с партнером или тем, с кем живете, чтобы ситуация стала более сбалансированной и справедливой.

Также ваши отношения получат новый импульс. Скорпион помогает глубоко проникать в суть общения, а ближайшие недели подарят вам силы для диалогов, которых вы избегали, и восстановят гармонию с близкими.

Телец

Тельцы, в ближайшие недели возможны обострения в отношениях, но теперь у вас появятся силы, чтобы с ними справиться. Чжуан отметила, что это время, когда вы реально начинаете видеть людей такими, какие они есть. Если отношения не безнадежны, вы будете готовы слушать партнера и двигаться вперед вместе.

Для тех, кто не состоит в романтических отношениях, астролог предсказывает знакомство с новыми людьми - как в личной, так и в деловой сфере. Если у вас уже есть партнерство, стоит ожидать пересмотра условий, которое принесет больше пользы.

Близнецы

Близнецы, физическая усталость давала о себе знать, но Чжуан отметила, что Марс в Скорпионе - отличное время для восстановления физического и психического здоровья. Соблюдение диеты, регулярные тренировки и дисциплина будут проходить легче, ведь энергия и мотивация возвращаются.

Рак

Раки, при интеллектуальном истощении к вам снова вернется творческая искра. Чжуан советует использовать это время для развлечений и отдыха на свежем воздухе, чтобы заново обрести радость. Занятия, пробуждающие внутреннего ребенка, помогут не только поднять настроение, но и откроют новые возможности для будущего успеха.

