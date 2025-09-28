В списке есть представители знака Овен.

С 28 сентября 2025 года три знака Зодиака войдут в фазу процветания. Луна, растущая в знаке Стрельца, несет энергию веры и надежды. Новые проекты начинают обретать очертания, акцент смещается на развитие, благополучие и формирование ясного взгляда в будущее, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В этот день космическая энергия поддерживает позитивное мышление и настрой на лучшее. Чтобы вернуться на правильный путь, нужно проявить силу духа и преодолеть преграды. Успех не приходит мгновенно, но именно сейчас три Зодиака чувствуют, что его приближение неоспоримо. То, что начнется в это воскресенье, станет прочной основой для стабильности и благосостояния в будущем.

Овен

Растущая Луна в Стрельце активирует ваши амбиции и внутренний огонь, Овен. 28 сентября вы почувствуете прилив уверенности и готовность использовать шансы, которые открывают дорогу к росту и изобилию.

Этот день напоминает вам: все начинается с правильного мышления. Когда вы выбираете веру в собственные силы, жизнь начинает подтверждать это, подбрасывая новые возможности. Закон притяжения работает именно так.

Ваш труд и старания будут замечены, а темп успеха наберет скорость. Овны, держите курс на главные цели и помните: с этого момента дорога к процветанию уже открыта для вас.

Рак

Энергия Луны в Стрельце помогает вам, Рак, перейти от тревожных мыслей к вере в лучшее - и это как раз то, что необходимо. 28 сентября вы сможете заметить новые пути, ведущие к благополучию. В это воскресенье вы вдруг осознаете, что многое достижимо, и появится желание довериться своим силам.

Для Раков процветание - это не только материальные ценности, но и ощущение эмоциональной защищенности, поддержки и уюта. Сейчас у вас есть шанс заложить фундамент долгосрочного успеха. То, что в начале выглядит как небольшой прорыв, в дальнейшем вырастет во что-то масштабное.

Обратите внимание на первые признаки прогресса - они станут маяками на пути к вашему процветанию.

Козерог

Ваши долгосрочные планы начинают приносить первые ощутимые результаты, и это придает вам мотивацию, Козерог.

28 сентября Луна в Стрельце словно наградит вас за стойкость и терпение. Успех проявится в разных сферах - от карьеры до личной жизни. И в этом есть ваша заслуга: упорство и дисциплина начинают приносить плоды.

С этого момента начинается период процветания, который показывает, что ваши усилия не были напрасны. Козероги, продолжайте идти выбранным путем - теперь пришло время наслаждаться результатами.

