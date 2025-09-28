2-летняя Скай осваивает необычный спорт.

Одна из самых успешных украинских теннисисток Элина Свитолина показала редкую фотографию со своей маленькой дочкой. Как оказалось, 2-летняя Скай уже осваивает спорт и это вовсе не теннис.

В своем блоге в Instagram первая ракетка Украины растрогала поклонников забавным фото дочери, которой вскоре исполнится 3 года. На этом кадре девочка сидит на детском мятном электроскутере в стиле Vespa с дополнительными маленькими колесами для устойчивости.

Скай была одета по-спортивному. На ней были светло-голубые спортивные штаны Adidas, фиолетовый флисовый свитер и белые носки. На ногах у нее были милые мягкие тапочки в виде игрушечных зайчиков. Однако, больше всего внимание привлек большой гоночный шлем с логотипами. Как оказалось, это презент семье Свитолиной от известного французского автогонщика, участника Формулы-1 Ромена Грожана.

"Твой шлем наконец-то используется, Ромен", - подписала фото Элина.

Что интересно, Грожан сразу отреагировал на этот милый момент со Скай. У себя в stories француз ответил Элине, отметив, что ему очень нравится новый образ ее дочери.

Напомним, что Элина Свитолина впервые стала мамой в октябре 2022-го. Она родила дочь Скай в браке с известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Недавно спортсменка засветила лицо своего ребенка, которое до этого никогда не показывала.

