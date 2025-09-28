Один из признаков - исчезновение любопытства.

Американский психолог Марк Треверс назвал три тонких признака того, что ваш партнер несчастлив в отношениях.

"В какой-то момент отношений пары часто переходят в режим "автопилота". Особенно это касается долгосрочных союзов. Это происходит постепенно: рутина берет верх, разговоры становятся однообразными, а совместная жизнь начинает больше напоминать выполнение обязанностей, чем настоящее общение", - отметил он в своей статье для Forbes.

По словам психолога, на первый взгляд может казаться, что все в порядке, но под прикрытием привычности может тихо накапливаться неудовлетворенность.

Видео дня

"Опасность кроется не в самой рутине или комфорте, а в изменении мышления, которое возникает из-за "автопилота". Когда партнеры начинают считать, что уже полностью знают друг друга, они прикладывают меньше усилий. Исчезает любопытство, и каждый день становится похожим на предыдущий, ведь будто бы нечего открывать заново", - добавил Треверс.

Как объяснил психолог, сначала исчезают маленькие, но важные жесты, после уходят и большие старания в отношениях. В итоге энергия, которая раньше питала любовь, угасает. Партнеры начинают делать лишь минимум для сохранения связи, а иногда и вовсе ничего.

Так незаметно в жизнь проникает недовольство. Поэтому важно вовремя замечать тонкие сигналы, что партнер чувствует себя менее счастливым, чем показывает. Вот какие три признака того, что в ваших отношениях может скрываться неудовлетворенность, назвал психолог:

Разговоры теряют открытые вопросы. Один из самых тонких признаков - исчезновение любопытства. Даже если вам кажется, что вы знаете партнера досконально, он продолжает меняться и развиваться. Поддерживая интерес к его мыслям и чувствам, вы сохраняете связь. Исследование 2012 года в Journal of Social and Personal Relationships показало: не только делиться личным важно, но и слушать. Внимательное слушание вызывает ощущение близости и сходства, что укрепляет отношения.

Пассивное сопротивление вместо открытых споров. Иногда разлад проявляется в том, чего нет. Партнер перестает выполнять обещания, откладывает решения, избегает разговоров. Это может быть не похоже на конфликт, но постепенно создает дистанцию. Такой стиль общения называют "динамикой требование–отстранение": один настаивает на обсуждении, другой уходит в себя. Метаанализ 74 исследований с участием более 14 000 человек показал, что такая модель общения снижает удовлетворенность обоих партнеров и особенно разрушительна для уже напряженных отношений. Даже небольшие проявления - задержка ответа, забытые обещания, избегание разговора - сигнализируют о скрытом недовольстве.

Исчезает язык "мы". То, как партнер говорит, многое показывает. В счастливых парах чаще звучат "мы" и "наш": "Мы попробуем этот ресторан", "Наши планы на выходные". Это создает ощущение единства. Когда же в речи преобладают "я" и "ты" - это признак разобщенности. Исследование в в Psychology and Aging подтвердило: пары, чаще использующие слова "мы", испытывают больше позитивных эмоций и выше удовлетворены отношениями. А там, где преобладают "я" и "ты", больше негативных реакций и меньше удовлетворенности.

"Отношения не стоят на месте. Каждый день они либо развиваются, либо постепенно теряют близость. И если кажется, что все идет "само собой", это тоже выбор - выбор не замечать тонких сигналов, которые показывают: партнер может быть несчастлив", - констатировал Треверс.

Напомним, ранее психолог рассказал, как мы вредим отношениям, сами того не осознавая.

Вас также могут заинтересовать новости: