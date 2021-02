Дополнила "лук" Ефросинина красными губами.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками кадрами из соблазнительной фотосессии.

Ефросинина позировала на камеру в черном платье с открытыми плечами и внушительным декольте. Дополнила "лук" Ефросинина красными губами и собранными волосами с выпущенными прядями.

"All I need, is your love tonight..." – подписала кадр телеведущая.

