Ефросинина предстала в секси-образе / фото instagram.com/mashaefrosinina
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками кадрами из соблазнительной фотосессии.
Читайте также"Смелая фотка": телеведущая Маша Ефросинина показала архивное фото с мужемРолик звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Ефросинина позировала на камеру в черном платье с открытыми плечами и внушительным декольте. Дополнила "лук" Ефросинина красными губами и собранными волосами с выпущенными прядями.
"All I need, is your love tonight..." – подписала кадр телеведущая.
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