По словам певицы, она не обращает внимания на мнение других людей.

Американская певица Бритни Спирс рассказала, почему публикует свои откровенные снимки и видео с танцами в сети.

Новым видео с объяснением исполнительница поделилась в Instagram.

По словам Бритни, она не обращает внимания на мнение других людей по поводу своего поведения.

"Я люблю делиться! Делиться – значит проявлять заботу о другом человеке", – отметила она.

Читайте такжеБритни Спирс отреагировала на заявление отца об отмене опеки над нейНа новом видео 39-летняя певица танцует на камеру полуголой. Она с распущенными волосами в коротких шортах зеленого цвета и красном кроп-топе с глубоким декольте.

"Красотка", "Заткнула хейтеров", "Обожаю тебя", "Бритни, мы обожаем твои видео, продолжай в том же духе!", "Ты выглядишь шикарно", "Обожаю твои танцы", – отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц