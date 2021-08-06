Певица призналась, что до этого у нее не было планшета.

Американская певица Бритни Спирс поделилась радостью от покупки своего первого iPad.

Видеоролик с этой радостной для нее новостью она опубликовала в Instagram.

Теперь, как отметила Бритни, ей не придется держать в руках "маленький телефон".

39-летняя Спирс назвала этот день "грандиозным"

"Ребята, у меня отличные новости. Сегодня получила свой первый iPad. Я так рада! – рассказала певица в ролике. – Это просто грандиозный день. У меня всегда был маленький телефон, но теперь iPad в моих руках, и я чувствую, что моя жизнь меняется, пока мы говорим. Я так взволнована. Вперед!".

Читайте также"Идите на х*й": Бритни Спирс резко отреагировала на комментарии хейтеровПо словам Бритни, у ее детей уже был iPad, а она получила свой первый планшет от Apple только сейчас.

В конце ролика певица потанцевала в розовых туфлях со словами: "Могла ли я сделать это, если бы была пьяна". Таким образом она повторила сцену из фильма "Девичник в Вегасе".

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Автор: Катерина Шварц