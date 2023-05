Представительница Швеции в сумме набрала 583 балла.

13 мая в Ливерпуле от имени Украины прошел гранд-финал самого престижного вокального конкурса Евровидение. Всего в финале выступили 26 стран. Первое место заняла Loreen со Швеции. Она набрала 583 балла в сумме. Рассказываем, что известно о победителе.

Кто такая Loreen

Loreen - это популярная шведская певица и автор песен. Она родилась 16 октября 1983 года в Стокгольме. Наиболее известная своей победой на конкурсе Евровидение в 2012 году с песней "Euphoria".

После победы на Евровидении Loreen получила международное признание. Ее композиция "Euphoria" стала хитом по всему миру и достигла вершины музыкальных чартов.

После победы на Евровидении Loreen выпустила дебютный альбом "Heal" в 2012 году, который также пользовался успехом во многих странах Европы. В ее музыке присутствует смесь жанров, включая поп, электронику и танцевальную музыку. Ее сильный и экспрессивный вокал, а также эмоциональная подача песен отличают ее от других исполнителей.

После выпуска своего дебютного альбома Loreen продолжала создавать новую музыку и выступать в различных странах. Самые известные композиции - "My Heart Is Refusing Me", "We Got the Power", "Statements" и "Body".

Loreen - Tattoo: выступление на Евровидении-2023

Евровидение-2023: как прошел конкурс

9 мая в Ливерпуле от имени Украины прошел первый полуфинал, 11 мая - второй, 13 мая - гранд-финал. Проводить его в Великобритании решили по соображениям безопасности, поскольку организация мероприятия в Украине несла угрозу участникам, зрителям и самим организаторам из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.

Всего в финале выступили 26 стран. Первое место Швеция, второе - Финляндия, третье - Израиль. Украина оказалась на шестом месте.

Несмотря на то, что конкурс провели не в Украине, в течение всех трех дней со сцены исходили упоминания о нашей стране. Заключались они в костюмах, высказываниях участников, цветовой гамме и прочем. Например, участник из Румынии в конце своего номера прокричал в микрофон: "Make love, not war" (Занимайтесь любовью, а не войной).

Среди ведущих мероприятия была украинка Юлия Санина. Ее рок-группа The Hardkiss открыла первый полуфинал Евровидения 9 мая с мощной песней "Маяк". Также среди приглашенных гостей от Украины в рамках всех дней конкурса выступали Alyosha, Мария Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY, Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала.

