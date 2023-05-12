Гранд-финал состоится 13 мая.

В субботу, 13 мая, мир узнает имя победителя Евровидения-2023. В финале выступят представители 26 стран, но только одному из них удастся победить на самом масштабном песенном конкурсе.

Так, трансляция конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть на следующих площадках:

официальный Facebook-профиль Евровидение;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Евровидение;

YouTube-канал Евровидение Украина;

YouTube-канал песенного конкурса Евровидение;

приложение "Дія".

Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ в хорошем качестве.

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Кому пророчат победу на Евровидении

Букмекеры уверены, что в этом году на Евровидении победит представительница Швеции Loreen, которая ранее уже побеждала в конкурсе.

На второе место они поставили Käärijä из Финляндии, который поразил зрителей своей неудержимостью.

И на третьем месте оказался дуэт TVORCHI. Представители Украины исполнят в финале песню Heart of steel.

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