В субботу, 13 мая, мир узнает имя победителя Евровидения-2023. В финале выступят представители 26 стран, но только одному из них удастся победить на самом масштабном песенном конкурсе.
Так, трансляция конкурса начнется в 22:00 по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть на следующих площадках:
- официальный Facebook-профиль Евровидение;
- сайт Суспільне Культура;
- сайт Суспільне Евровидение;
- YouTube-канал Евровидение Украина;
- YouTube-канал песенного конкурса Евровидение;
- приложение "Дія".
Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ в хорошем качестве.
Кому пророчат победу на Евровидении
Букмекеры уверены, что в этом году на Евровидении победит представительница Швеции Loreen, которая ранее уже побеждала в конкурсе.
На второе место они поставили Käärijä из Финляндии, который поразил зрителей своей неудержимостью.
И на третьем месте оказался дуэт TVORCHI. Представители Украины исполнят в финале песню Heart of steel.