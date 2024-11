Мужчина умер в возрасте 44 лет.

Американский музыкант Боб Брайар, который известен как экс-барабанщик популярной рок-группы 2000-х годов My Chemical Romance, умер. Мужчине было 44 года. Об этом сообщает издание Mirror.

Тело артиста было найдено в его доме в штате Теннесси. По словам правоохранителей, следов ограбления или взлома нет, ведь все имущество музыканта, включая музыкальное оборудование, было нетронутым. Пока официальная причина смерти не установлена.

К слову, последний раз Боба видели в начале этого месяца.

Что известно о группе My Chemical Romance и Бобе Брайяре

В 2004 году Брайар заменил предыдущего барабанщика группы Мэтта Пелисье. Мужчина играл на всех релизах группы и в поддержку альбома "The Black Parade".

Музыкант также участвовал в выпуске третьего альбома группы - концептуальный альбом The Black Parade. Тогда группа получила положительные отзывы от музыкальных критиков и дважды стала платиновым призером в США и Великобритании в начале 2000-х годов.

Самые известные их композиции: "The Black Parade Is Dead", "I Don't Love You", "Famous Last Words" и другие.

Напомним, ранее стало известно, что в семье известной украинской певицы случилось горе - у нее умерла бабушка.

Вас также могут заинтересовать новости: