В семье известной украинской певицы случилось горе

Геля Зозуля потеряла близкого человека.

Известная украинская певица Геля Зозуля поделилась с поклонниками печальной новостью - умер ее близкий человек. Ушла из жизни ее бабушка Геля, чей голос передался по наследственности самой артистке.

По словам исполнительницы, бабушка всегда чувствовала себя молодо. В свои 83 года женщина ощущала себя на 25. Она всегда была веселой и дружелюбной.

"Не стало моей бабушки. Той самой, что Геля. Но ее голос будет звучать вечно во мне, а я буду нести его по миру", — поделилась Геля Зозуля.

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Артистка добавила, что старалась держать себя в руках, но после похорон ее "накрыло".

"Наши традиции похорон очень болезненны. Я не знаю, когда я отойду от этого всего. Я держалась весь процесс, как могла, но приехав домой, меня накрыло. Бабушка была сильной, поэтому я тоже буду стараться. Эту боль надо пережить, отпустить, и тогда останется только светлая память", — добавила певица.

Напомним, ранее звезда сериала "Секс в большом городе" рассказала о горе в семье. Кристин Дэвис сообщила, что умер ее отец.

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