На войне погиб известный украинский музыкант

Он служил в подразделении "Альбин".

На фронте погиб Филипп Стахов, музыкант и общественный деятель, хорошо известный в Черновцах. Он воевал с начала полномасштабного российского вторжения.

Печальная новость была опубликована на странице Черновицкого областного совета в Facebook.

Сообщается, что музыкант, известный под позывным "Фил", служил в составе буковинского подразделения "Альбин", входящего в 12-ю бригаду специального назначения "Азов".

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"Защищая Украину от российских оккупантов, погиб черновицкий общественный деятель Филипп Стахов. Вечная память и слава защитнику... Искренние соболезнования родным..." — говорится в сообщении Черновицкого областного совета.

Известно, что Филипп Стахов принимал участие в освобождении Киевской области, участвовал в боях под Изюмом и в самых опасных районах Донбасса. Во время Харьковского контрнаступления "Фил" и его побратимы освободили село Большая Камышеваха от российских оккупантов. У Филиппа остались жена и маленький сын.

Напомним, ранее известный украинский актер Андрей Касьянов погиб на войне.

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