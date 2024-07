Они не хотят петь из-за российского спонсора.

Известная британская рок-группа "The Editors" внезапно отменила свое выступление на фестивале "Park Live" в Казахстане. Причиной стали российские спонсоры мероприятия.

О своем решении сообщили музыканты в Instagram. По их словам, они не хотят участвовать в фестивале, спонсором которого является компания из страны-агрессора под названием "Yandex". Поэтому выступление группы 6-8 сентября в Алматы не состоится.

"Мы вели переговоры о нашем выступлении на фестивале "Park Live" в городе Алматы, Казахстан. Тем не менее, после того, как нам сообщили название главного спонсора события, мы приняли решение отказаться от участия. Мы надеемся приехать в Казахстан, но при других обстоятельствах", - говорится в заявлении группы.

Что известно о группе "The Editors"

Группа "The Editors" была основана в 2002 году в Бирмингеме. У музыкантов есть 6 студийных пластинок, две из которых стали платиновыми, с общим тиражом в несколько миллионов копий. Первым альбомом стал "The Back Room", представленный в 2005 году. Позже он был номинирован на музыкальную премию Mercury Prize.

Следующий альбом "An End Has a Start" достиг наивысшей позиции в британском чарте и музыканты получили победу на Brit Awards в категории "Лучшая британская группа". В 2017 году "The Editors" стал одним из хедлайнеров украинского фестиваля "ZaxidFest", а через два года они сняли в Киеве клип на композицию "Frankenstein".

Напомним, ранее солист "Imagine Dragons" прямо со сцены призвал остановить войну в Украине.

