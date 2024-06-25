Певец выступил с желто-голубым плакатом.

Знаменитая американская рок-группа Imagine Dragons в очередной раз выразила свою поддержку украинцам. Известный певец и фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс прямо во время концерта призвал прекратить кровавую войну в Украине.

Рейнольдс растрогал украинских поклонников своим поступком во время выступления, и они распространили видео с концерта группы в TikTok. Солист Imagine Dragons вышел на сцену с плакатом, который выглядел как украинский флаг. На нем было написано "Stop war" (Остановите войну - УНИАН).

В этот момент он исполнил известную песню коллектива "It's Time". Музыкант заменил некоторые фразы композиции и призвал остановить кровопролитие в Украине.

Стоит указать, что это уже не впервые, когда Imagine Dragons показывают свою поддержку Украине. В конце 2023 года уже была подобная ситуация. Лидер группы прямо во время выступления поднял на сцену украинский флаг и расцеловал его. Также Рейнольдс выкрикнул лозунги в поддержку Украины.

Более того, до этого Imagine Dragons выпустил клип на песню "Crushed", в котором принял участие 14-летний украинец из Новогригорьевки. Мальчик даже выступил с музыкантами на одной сцене в Варшаве.

Кроме того, артисты являются амбассадорами фандрейзинговой платформы UNITED24. Они регулярно помогают украинцам и участвуют в различных гуманитарных миссиях.

Напомним, ранее украинский мальчик из клипа Imagine Dragons рассказал, ради чего согласился на съемки.

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