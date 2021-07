Певица показала видео со съемок нового клипа.

Дженнифер Лопес продолжает удивлять своих поклонников. 51-летняя певица соблазнительно потрясла бедрами в ультракоротких шортиках на камеру.

Кадры со съемок нового клипа звезда опубликовала в своем Instagram.

Лопес имеет отличную фигуру и не стесняется своего тела. Несмотря на возраст, певица носит откровенные наряды и с гордостью демонстрирует пышные бедра. На новом видео звезда зажигательно танцует в джинсовых шортиках и откровенном лифе, усыпанном сверкающими камнями.

В описании к видео, которое певица сделала на съемках своего нового клипа, она добавила фразу из собственной песни Cambia el Paso: "All she wanna do is just dance, dance, dance, dance!". В переводе эта цитата выглядит так: "Все, что она хочет, это просто танцевать, танцевать, танцевать, танцевать!".

Читайте такжеФронтмен Maneskin Дамиано Давид появится в новом клипе в женском белье и чулках (фото)Поклонники пришли в восторг от соблазнительных движений Дженнифер Лопес. Многие отметили, что певице явно далеко до пенсии, ведь она с легкостью составит конкуренцию 20-летним девушкам.

"Горячая штучка", "это превосходно", "бедра заслуживают восхищения", "очень соблазнительно", - написали комментаторы.

Автор: Полина Кузенко