У актера серьезные планы насчет отношений с Лопес.

Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес уже не скрывают свои отношения. Так, пара воссоединилась и, кажется, в этот раз все намного серьезнее.

Об этом сообщает Big World Tale.

Источник, приближенный к паре, рассказал, что Аффлек хочет сделать Лопес предложение руки и сердца.

"Бен хочет дать крепкой любви еще один шанс и планирует сделать предложение на 52-й день рождения певицы - 24 июля. Он не только планирует свадьбу, но и собирается перевезти Джен в свой особняк в Лос-Анджелесе за 28 миллионов фунтов стерлингов", - говорит источник.

Напомним, 10 лет назад Аффлек и Лопес уже были помолвлены. Но тогда пара рассталась. Сейчас же, по словам инсайдера, они хотят снова вместе жить. Но вот официальной информации от актера и певицы пока нет.

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Автор: Диана Могилевич