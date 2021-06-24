Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес уже не скрывают свои отношения. Так, пара воссоединилась и, кажется, в этот раз все намного серьезнее.
Об этом сообщает Big World Tale.
Источник, приближенный к паре, рассказал, что Аффлек хочет сделать Лопес предложение руки и сердца.
"Бен хочет дать крепкой любви еще один шанс и планирует сделать предложение на 52-й день рождения певицы - 24 июля. Он не только планирует свадьбу, но и собирается перевезти Джен в свой особняк в Лос-Анджелесе за 28 миллионов фунтов стерлингов", - говорит источник.
Напомним, 10 лет назад Аффлек и Лопес уже были помолвлены. Но тогда пара рассталась. Сейчас же, по словам инсайдера, они хотят снова вместе жить. Но вот официальной информации от актера и певицы пока нет.
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