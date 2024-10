Мужчина впервые решился рассказать правду.

Известный британский певец Элтон Джон, который ранее рассказывал о частичной потере зрения, поделился новыми подробностями своего состояния здоровья. Об этом пишет издание HELLO!

Оказалось, что 77-летний артист имеет немало проблем. О них он не охотно рассказывал журналистам, однако сейчас поразил признанием.

"От меня мало что осталось. У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена и правого колена. Единственное, что у меня осталось, это левое бедро. Но я все еще здесь", - сказал Элтон Джон.

Он также добавил, что благодарен своему мужу, детям, а также друзьям. Именно они всегда поддерживают его и помогают не падать духом в сложных жизненных ситуациях.

"Самое важное в моей жизни - это муж, сыновья и друзья", - подчеркнул певец.

Что известно об Элтоне Джоне

Элтон Джон является автором хитов, которые знают во всем мире. Среди них: "Rocket Man", "Your Song", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" и другие.

Он получил немало престижных наград за свой талант. В частности, артист является лауреатом премий "Грэмми", "Оскар", "Эмми" и "Тони". В прошлом году Элтон Джон заявил, что завершает свою певческую карьеру.

Напомним, ранее певец Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая.

Вас также могут заинтересовать новости: